Estado e representantes de eventos estudam protocolos para o primeiro evento teste

O Grupo de Trabalho (GT) que discute a retomada de eventos no estado reuniu-se nesta quarta-feira, 23, para dar seguimento às tratativas sobre os eventos testes. O grupo é formado pela Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur), Secretaria de Estado da Saúde (SES) e representantes do segmento.

Conforme deliberação do GT, o primeiro de cinco eventos teste deve ser realizado no mês de julho, em Florianópolis, e servirá como referencial para os demais, que serão promovidos com intervalo de duas semanas. Os detalhes sobre a implementação dos protocolos previstos para o primeiro evento teste serão tratados na próxima sexta-feira, por um grupo técnico.

Em reuniões anteriores, o GT já havia decidido sobre os cinco eventos que deverão ser testados, sendo um cultural, um congresso, uma feira, um jantar e um esportivo. A confirmação das datas está condicionada, conforme anunciado pelo governador Carlos Moisés, à situação epidemiológica do estado e avanço da vacinação contra a Covid-19.

“A questão das datas é variável. No momento não temos uma situação confortável, porque a realidade epidemiológica não se alterou. Ainda temos bastante pressão hospitalar, aumento de casos e uma média de mortalidade preocupante. Esse cenário será sempre levado em consideração ao definirmos uma data para um evento teste”, disse o superintendente de Vigilância em Saúde do Estado, Eduardo Macário.

A Santur se encarregou de elaborar o termo de cooperação para formalizar parceria com uma instituição de ensino, que vai cuidar da metodologia para validação dos protocolos sanitários para os eventos testes.

“Este é um passo importante para termos protocolos adequados na retomada dos eventos no estado”, comenta o presidente interino da Santur, Renê Meneses.

Ainda, de acordo com Meneses, o contrato com a empresa Smart Tour, responsável pelo aplicativo de rastreabilidade que será utilizado nos eventos testes, deve ser assinado até o final do mês de junho.

Entre as entidades representadas no GT estão a Associação Brasileira de Empresas de Eventos (Abeoc-SC), Associação Brasileira de Promotores de Eventos (Abrape-SC), Federação dos Convention & Visitors Bureau de Santa Catarina, Floripa Convention/Fortur, União Brasileira de Feiras e Eventos de Negócios (Ubrafe) e Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-SC).

Por Assessoria de Imprensa Santur

Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur)