Com previsão de frio intenso, Rede Laço reforça pedido de doações para a campanha Cobertor Solidário

Com previsão de frio intenso para Santa Catarina nos próximos dias, chegou a hora de ajudar famílias em situação de vulnerabilidade a enfrentar as baixas temperaturas do inverno. A Rede Laço de Voluntariado reforça o pedido de doações e os catarinenses, em todos os municípios, podem contribuir doando cobertores, mantas e edredons. Os pontos de coleta estão em escolas estaduais e unidades da Polícia e Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil e do Institito Geral de Perícias (IGP).

“Precisamos unir esforços para ajudar aqueles que mais precisam. O nosso objetivo é estimular a solidariedade e garantir a proteção das famílias em situação de vulnerabilidade nos dias de frio intenso”, frisa a primeira-dama dama do Estado e presidente da Rede Laço de Voluntariado, Késia Martins da Silva.

A campanha Cobertor Solidário começou em maio e termina no dia 30 deste mês. Durante o período até agora, doações já foram efetivadas para ajudar famílias em dificuldade como as que foram atingidas pelas chuvas e tornado, em Canelinha e Campos Novos. Com a chegada do frio mais intenso, a Rede quer reforçar a solidariedade e as entregas a quem não tem condições de reforçar as cobertas para o frio que se aproxima.

Como participar da Campanha Cobertor Solidário





A campanha Cobertor Solidário da Rede Laço de Voluntariado tem o objetivo de estimular a doação de cobertores, mantas e edredons, novos ou usados, higienizados, em bom estado e embalados, em todos os municípios catarinenses. As arrecadações ocorrerão em todas as cidades e serão destinadas a pessoas e instituições. As doações devem ser entregues nos pontos de coleta nas escolas da rede estadual e nas unidades do Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Militar, Polícia Civil e Instituto Geral de Perícias.

Chuva, temperaturas negativas e chance de neve para os próximos dias

Conforme a previsão do tempo Epagri/Ciram, a próxima semana será marcada por frio intenso com temperaturas negativas e chance de neve nos pontos mais altos do estado. O domingo, 27, já terá a atuação de frente fria e o avanço de um sistema de massa de ar polar. Já para a próxima segunda-feira, 28, entre o final da tarde e noite, há chance de chuva com neve e chuva congelada no Meio-Oeste, Planalto Norte e no Planalto Sul.

A condição de chuva congelada e neve nos Planaltos Norte e Sul persistem na terça-feira, 30. A temperatura estará baixa em todas as regiões. Segundo a Epagri/Ciram, as mínimas estarão entre -4°C a -6°C, nas áreas altas do Planalto Sul; de 0°C a -3°C no Meio Oeste; e de 5°C a 7°C, no Oeste e Litoral. No decorrer do dia, persiste o frio intenso no estado com máximas de 4°C a 5°C nas áreas altas do Planalto Sul, e não passam de 11°C na maior parte das demais regiões.

A quarta-feira, 30, mesmo com tempo ensolarado, também será de frio intenso em todas as regiões. A previsão é de mínimas abaixo de zero grau, sobretudo no Oeste, Meio Oeste, Planaltos, Alto Vale do Itajaí e área serrana da Grande Florianópolis, com formação de geada ampla no estado. No decorrer do dia, a temperatura terá pouca elevação.

“Toda doação é bem-vinda, mas, especialmente, neste momento, muitas famílias catarinenses vão depender da solidariedade. Ainda dá tempo de ajudar quem mais precisa a enfrentar esses dias de frio rigoroso”, reforça Késia Martins da Silva.

Por Francieli Dalpiaz

Assessoria de Imprensa Secretaria de Estado de Comunicação – Secom