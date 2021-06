Florianópolis recebe o XXVII Congresso Brasileiro de Fruticultura em abril de 2022

A fruticultura representa uma grande parcela da produção agropecuária brasileira. Hoje, o país é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, gerando cerca de 45 milhões de toneladas ao ano. Os responsáveis por estes bons números já têm um encontro marcado em 2022. De 25 a 29 de abril, produtores, pesquisadores, estudantes e empresários da fruticultura se encontrarão em Florianópolis (SC) para o XXVII Congresso Brasileiro de Fruticultura (CBF), que neste ano comemora os 50 anos da primeira edição, ocorrida em Campinas em 1971, junto dos 50 anos da Sociedade Brasileira de Fruticultura (SBF).

Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo (Foto: Aires Mariga / Epagri)

Henrique Belmonte Petry, pesquisador da Epagri que está à frente da presidência da Comissão Organizadora do encontro, lembra que o CBF é um dos maiores eventos do agronegócio do Brasil e que, neste ano, além de ser comemorativo, unirá outros eventos de forma concomitante. “Os participantes do congresso podem esperar uma grande exposição. Junto das atividades, por exemplo, teremos a 17ª edição do Enfrute, o Encontro Nacional sobre Fruticultura de Clima Temperado. De forma excepcional, o Enfrute sai de Fraiburgo (SC) para a Capital do estado. A união destes dois eventos mostra mais uma vez a importância da fruticultura brasileira”, destaca Petry.

Programação inédita

A programação do XXVII CBF está em fase final de desenvolvimento e logo serão divulgados os nomes que comandarão as principais conferências. Nesta edição, segundo o presidente do Comitê Técnico-científico, professor doutor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Alberto Fontanella Brighenti, as conferências pautarão temas transversais, ou seja, que todos os participantes poderão participar. “Nelas trataremos de temas relevantes para o futuro da fruticultura, como o melhoramento genético, a fruticultura de precisão, o potencial de espécies nativas, entre outros”, aponta Brighenti.

O professor Alberto ressalta, no entanto, que há uma grande novidade para esta edição: os congressistas também poderão ser palestrantes. “Nós estamos convidando estudantes e pesquisadores a inscreverem os seus trabalhos sobre a fruticultura. Uma comissão avaliadora escolherá os melhores e seus autores serão convidados a apresentá-los nos palcos principais do CBF. Além disso, os trabalhos selecionados serão convidados a submeter um artigo, com isenção das taxas de publicação para sócios em dia com SBF, na Revista Brasileira de Fruticultura, que é uma das principais revistas científicas da área no país”, conta Brighenti.

A programação está sendo preparada para ocorrer de forma presencial, seguindo os protocolos de biossegurança vigentes e orientados pelos órgãos estaduais.

Prêmio Jovem Cientista em Fruticultura

Outra oportunidade para pesquisadores e cientistas na área de fruticultura durante o congresso é a participação no Prêmio Jovem Cientista em Fruticultura, que colocará em evidência publicações, como monografias, dissertações e teses, de estudantes matriculados ou formados até março de 2021 e mestres e doutores com título obtido a partir de janeiro de 2017.

Serão quatro categorias no prêmio: Doutor, Mestre, Graduandos e Graduados e Mérito Institucional.

Os cinco classificados de cada categoria receberão um certificado de Menção Honrosa e um ano de anuidade da SBF. Já os primeiros colocados de cada categoria receberão prêmios patrocinados pelas empresas parceiras do evento.

Visitas técnicas marcam início da programação



Antes mesmo de a programação iniciar no palco principal do Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira, que sediará o evento, os participantes são convidados a realizar visitas técnicas por Santa Catarina. Eles poderão conhecer a região de São Joaquim, na Serra; Corupá, no Norte do estado; e Urussanga, no Sul Catarinense.

São Joaquim produz uma das melhores maçãs do Brasil. Ao lado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina é o estado líder de produção da fruta. Nesta região também será possível saber mais sobre a produção dos vinhos de altitude.

Já em Corupá será possível conhecer a produção da banana mais doce do Brasil, que possui, inclusive, indicação geográfica (IG) reconhecendo sua produção de qualidade e doçura.

Por fim, no Sul de Santa Catarina os participantes poderão visitar a região de Urussanga e sua produção diversificada, comandada, sobretudo, por agricultores familiares. Lá será possível visitar as produções de maracujá (a 3ª maior região produtora da fruta no Brasil); banana, de forma especial a banana prata; pêssegos; pitaia e as uvas Goethe, que também possuem selo geográfico.

Petry ressalta que as visitas técnicas são uma ótima oportunidade para os participantes. “O estado de Santa Catarina é referência na produção de frutas. Aqui utilizamos ciência e tecnologias que são exemplo para todo o país. Temos certeza de que as visitas trarão grandes oportunidades de aprendizado para iniciar com o pé direito o nosso XXVII Congresso Brasileiro de Fruticultura”, acrescenta.

Eventos online marcam preparação para o Congresso

Ao longo dos próximos meses, uma série de webinars marcará a preparação para o Congresso Brasileiro de Fruticultura. Sempre com temas de interesse dos participantes, que darão uma prova de tudo que será vivenciado de forma presencial, os encontros online ocorrerão no dia 29 de junho; 3 e 31 de agosto; e 5 e 26 de outubro.

As transmissões ao vivo podem ser conferidas em youtube.com/sbfruti.

Os temas e palestrantes são divulgados em instagram.com/sbfruti.

Não perca tempo e faça parte do XXVII Congresso Brasileiro de Fruticultura, que promete ser histórico.

Por Matheus Reis

Assessoria de imprensa do CBF