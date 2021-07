Santa Catarina mantém bom desempenho e gera 111 mil empregos formais entre janeiro e maio

A geração de empregos formais segue em alta em Santa Catarina. Nos cinco primeiros meses do ano, o Estado criou 111,4 mil vagas de trabalho. Trata-se do melhor resultado do país, se considerados os dados relativos ao estoque de empregos. Apenas em maio, o saldo positivo foi de mais de 13,5 mil postos de trabalho. O dado foi divulgado nesta quinta-feira, 1º, pelo Ministério da Economia, por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Na avaliação do governador Carlos Moisés, o resultado demonstra a retomada econômica catarinense, mesmo com a pandemia de Covid-19. Ele ressalta que o Estado mantém a menor taxa de desemprego do país e possui um ambiente de segurança jurídica, o que atrai novos investimentos todos os meses.

“Esse é um indicador que deve ser comemorado. O resultado é fruto do esforço de todos os catarinenses. Nosso Estado possui uma robustez econômica diferenciada dentro do Brasil. O Governo do Estado trabalha no sentido de facilitar a vida dos investidores, com uma máquina mais leve e menos burocrática. Esse esforço será contínuo em nosso mandato”, ressalta Carlos Moisés.

Na divisão por setores econômicos, os serviços tiveram o maior saldo positivo de maio em Santa Catarina, com 5.355 vagas criadas. Em seguida, vieram a indústria (+4.360) comércio (+2.934) e a construção civil (+1.358). Por questões sazonais, a agricultura teve um saldo negativo de 420 vagas.

O secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Luciano Bulligon, ressalta que o Governo tem conseguido incentivar o desenvolvimento econômico sem descuidar da pandemia de Covid-19. Ele destaca ainda que a criação de empregos ocorre em todas as regiões do Estado.

“Isso demonstra que somos um Estado equilibrado, com todas as regiões ajudando no crescimento. Também precisamos comemorar o fato de termos saneado as contas públicas. O investidor leva isso em consideração quando decide onde colocar o seu dinheiro. Santa Catarina é exemplo para o Brasil em termos de gestão”, aponta Bulligon.

Por municípios, Joinville possui o maior saldo de vagas de janeiro a maio, com 9.811. Em seguida, aparecem Blumenau (8.959), São José (5.691), Itajaí (5.339) e Jaraguá do Sul (4.299). No índice referente apenas ao mês de maio, o melhor resultado foi obtido por Florianópolis, com um saldo de 1.222 postos de trabalho, com Blumenau na segunda posição (1.174) e São José em terceiro (863).

Por Leonardo Gorges

Assessoria de Imprensa Secretaria Executiva de Comunicação – SECom