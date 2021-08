PROCON/SC e instituições bancárias promovem mutirão para renegociar dívidas

O PROCON/SC, órgão integrante da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, em parceria com instituições bancárias do estado, promove entre os dias 16 e 20 de agosto um mutirão para renegociação de dívidas dos consumidores. Participam da ação o Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Itaú, Koerich e a Caixa Econômica Federal, que está dando até 90% de desconto para quem tiver interesse em quitar seus débitos.

Representantes das instituições estarão à disposição na nova sede do PROCON SC, que fica na Rua Trajano, 81, centro de Florianópolis, das 8 às 18 horas, para atender à população. Os acordos também poderão ser feitos em qualquer agência das instituições participantes, nos 295 municípios de Santa Catarina.





“Durante toda esta semana, o consumidor terá a possibilidade de renegociar suas dívidas com desconto. Para isto, basta vir até o PROCON ou se dirigir a uma das agências participantes. Nosso objetivo é que os consumidores consigam limpar o nome e voltem a ter poder de compra no comércio”, explicou o diretor do órgão, Tiago Silva.

Por Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDE