Vacinação em SC: Estado ultrapassa 6 milhões de doses aplicadas contra a Covid-19

Santa Catarina chega nesta semana a mais de 6 milhões de doses aplicadas contra a Covid-19. Os dados são do Vacinômetro do Estado, que indicam que até esta terça-feira, 17 de agosto, 6.001.658 imunizantes já foram utilizados. Mais de 4,1 milhões de pessoas já receberam ao menos uma dose da vacina. O Estado também já chegou a mais de 66,9% da cobertura dos grupos prioritários com a segunda dose ou única.

“Estamos trabalhando para que esse número aumente cada vez mais. A população também precisa fazer a parte dela, nesse grande pacto coletivo pela vida. Avançamos muito em pessoas vacinadas com as duas doses, e precisamos avançar mais. É fundamental o retorno para a segunda dose”, ressaltou o governador Carlos Moisés.



“É importante lembrar a população catarinense que a grande maioria das vacinas aplicadas no estado necessitam de duas doses para que a imunização ocorra. Nós necessitamos da colaboração de todos. Desde os municípios que fazem os registros das doses aplicadas até aquela pessoa que já está apta a receber a sua dose. Nós sairemos dessa pandemia juntos. Não será um de cada vez”, lembrou o secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro.

Até o dia 31 de julho, o Estado tinha aplicado 5.051.511 de doses. Com o novo registro, percebe-se uma aceleração da aplicação dos imunizantes e do registro feito pelos municípios nos portais da transparência. “Nós estamos em diálogo permanente com todas as cidades catarinenses para que esse registro seja em tempo real. É imprescindível que trabalhemos em conjunto para deixarmos esses dados transparentes. Não deixaremos nenhum catarinense para trás”, finalizou Motta Ribeiro.

Por Andrey Lehnemann

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde – SES