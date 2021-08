Vacinação em SC: Estado distribui 199 mil doses da vacina contra a Covid-19 nesta terça

A semana começa com mais uma distribuição de vacinas contra a Covid-19. As centrais regionais recebem nesta terça, 17, um total de 199.500 doses, sendo 162.630 da Pfizer e 36.870 da Coronavac, todas para aplicação da primeira dose. As vacinas que estão sendo distribuídas nesta terça chegaram ao estado entre sábado, 14, e segunda, 16.

A distribuição já começou. As doses das centrais regionais da Grande Florianópolis, Jaraguá do Sul, Joinville, Mafra, Tubarão, Criciúma, Araranguá, Blumenau, Itajaí, Lages e Rio do Sul seguem via terrestre. As doses das centrais de Chapecó, Xanxerê, Concórdia, Videira e Joaçaba serão transportadas pelo avião do Corpo de Bombeiros Militar.

::: Confira tabela de distribuição de doses e as orientações aos municípios catarinenses sobre a continuidade da Campanha de Vacinação

Desde o início da vacinação contra a Covid-19 até este momento, o estado de Santa Catarina já distribuiu 4.415.524 doses da vacina Covid-19 para serem utilizadas como primeira dose (D1), o que equivale a uma proporção de 75,3% do total estimado de doses para a população adulta com 18 anos ou mais. No entanto, cerca de 100 municípios receberam uma quantidade de doses abaixo de 75% da estimativa de sua população adulta.

O superintendente de vigilância em saúde, Eduardo Macário, explica que para estes municípios será encaminhada maior proporção de doses, a fim de garantir uma equidade entre os municípios, proporcionado assim que todos tenham condições de aplicar a primeira dose na população adulta até o fim deste mês, cumprindo a projeção estabelecida Calendário Estadual de Vacinação contra a Covid-19.

As doses distribuídas nesta remessa devem ser usadas para dar continuidade à Campanha de Vacinação contra a Covid-19, com a vacinação dos adultos com 18 anos ou mais e pessoas dos grupos prioritários que ainda não tenham sido vacinadas.

O diretor da DIVE/SC, João Augusto Brancher Fuck, explica que a vacinação de pessoas pertencentes a algum grupo prioritário ou a uma faixa etária já chamada pelo município deve ser realizada a qualquer momento. “Se por algum motivo a pessoa não conseguiu comparecer ao local de vacinação na data em que foi chamada pelo seu município de residência, ela pode ir em outro momento. A nossa única recomendação é que isso seja feito o quanto antes, pois a vacina é essencial para a proteção de todos”, ressalta o diretor.

Estado recebeu 421 mil doses entre sábado e segunda

Santa Catarina recebeu entre o último sábado, 14, e segunda-feira, 16, um total de 421.100 doses da vacina contra a Covid-19. No sábado, foram 124.020 doses da Pfizer e 73.750 da Coronavac e, na segunda, 115.830 da Pfizer e 107.500 da AstraZeneca. Deste total, 199.500 serão distribuídas para aplicação da primeira dose e, as outras 221.600 (107.500 da AstraZeneca, 77.220 da Pfizer e 36.880 da Coronavac), vão ficar reservadas para aplicação da segunda dose.

O estado mantém a recomendação para que os municípios orientem a população sobre a necessidade de retorno, na data prevista, para a aplicação da segunda dose e, caso necessário, realizem a busca ativa dessas pessoas para a conclusão do esquema vacinal.

Levantamento realizado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE) na segunda, 16, mostra que 145.234 pessoas que tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 não retornaram, no tempo adequado, para tomar a segunda dose. Deste total, 86.760 são de pessoas vacinadas com a AstraZeneca e 58.474 de pessoas vacinadas com a Coronavac. Os dados são do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SiPNI), do Ministério da Saúde.

Por Amanda Mariano

Bruna Matos

Patrícia Pozzo

NUCOM – Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive)