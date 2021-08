São Joaquim: Serra Catarinense volta a ter os campos recobertos com geada

A Serra Catarinense voltou a registrar geada durante o amanhecer desta última terça-feira, 17 de agosto de 2021.

O vale do caminhos da Neve situado a cerca de 3 km do centro da cidade, ficou com os campos recobertos de uma fina camada de gelo em contraste com os campos fustigados nesta estação invernal.

Pelo menos cinco cidades tiveram temperaturas próximas de 5 graus. Já se somam 11 dias com geada em agosto, e esta foi a geada de número 97 no ano de 2021 no topo da Serra.

1,2 B .Jardim /F.K

2,8 S .Joaquim /F.K

3,2 Vargem Bonita/F. K

3,3 Urupema/ Epagre

5,5 Painel/G.H

Estações padronizadas (governo e particulares)

Coutinho/ Piter Scheuer