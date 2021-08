Novos contemplados do SC Mais Renda recebem pagamento nesta sexta-feira

O Governo do Estado paga a primeira parcela de R$ 300,00 do SC Mais Renda nesta sexta-feira, 27, para 444 novos beneficiados que realizaram o cadastro no site do programa após o dia 23 de junho e foram validados. Criado pelo Governo catarinense, o SC Mais Renda é um apoio financeiro para famílias em vulnerabilidade social que não receberam nenhum auxílio federal ou que perderam o emprego e fonte de renda em setores mais afetados pela pandemia de coronavírus. Para cada contemplado, serão disponibilizados R$ 900,00, que são divididos em três parcelas de R$ 300,00.

“Mais de 10 mil famílias catarinenses estão sendo atendidas pelo SC Mais Renda, além das micro e pequenas empresas que estão sendo atendidas pelo programa com juros subsidiados. O objetivo do programa é dar alento aos que mais necessitam de apoio do Governo neste momento. Estamos exercendo o papel de auxiliar aqueles que mais precisam”, destacou o governador Carlos Moisés.

O programa foi lançado no dia 26 de julho. As pessoas que tiveram os seus benefícios aprovados devem pegar um cartão no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de seu município, especificado no site do SC Mais Renda. O crédito de R$ 300,00 tem validade de três meses. “Lembrando que aqueles que ainda não pegaram seus cartões no CRAS indicado têm mais 60 dias para utilizar o primeiro saldo, de R$ 300,00. Já pagamos a segunda parcela para os primeiros beneficiados no dia 16 de agosto e esses novos aprovados receberão a próxima parcela junto com o primeiro grupo, em setembro”, explicou a secretária adjunta da Fazenda (SEF/SC), Michele Roncalio.

Os trabalhadores que perderam vínculo formal de emprego entre 19 de março de 2020 e 1º de maio de 2021 em empresas dos setores contemplados pelo SC Mais Renda ainda podem se cadastrar até o dia 30 de setembro de 2021. “Mais do que apresentar e propor, nós queremos a cada dia dar uma prova a todos do nosso Estado que trabalhamos empenhados para que todas as pessoas sejam acolhidas e atendidas, e sabemos que o SC Mais Renda é um instrumento que está impactando a vida dos catarinenses”, exaltou o Secretário de Estado do Desenvolvimento Social, Claudinei Marques.

O SC Mais Renda é operacionalizado pelas Secretarias de Estado do Desenvolvimento Social (SDS) e Fazenda (SEF), com apoio da Controladoria-Geral do Estado (CGE), do Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina (Ciasc), da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (Jucesc), das Secretarias de Estado da Administração (SEA), Casa Civil, Executiva de Comunicação (SEC) e administrações municipais.



