O governador Carlos Moisés cumprirá agenda de trabalho nesta quinta-feira, 9, em Lages, município onde inicia um roteiro de entregas na Serra Catarinense. Pela manhã, às 9h30, o governador fará uma visita de inspeção nas obras de reforma e ampliação do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres.

À tarde, às 15h30, Carlos Moisés estará na Associação Empresarial de Lages (ACIL), onde anunciará investimentos em parceria com municípios da região, lançará o programa SC Mais Asfalto e destinará recursos para Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), entre outros atos. O atendimento à imprensa será realizado na ACIL, após os atos.

Ao fim do dia, às 18h, o governador fará, em visita, ativação do tomógrafo e abertura do primeiro e segundo pavimentos do novo bloco do Hospital Tereza Ramos.

SERVIÇO

O quê: Agenda de trabalho do governador Carlos Moisés em Lages

Quando e onde: nesta quinta-feira, 9, nos seguintes locais e horários:

9h30 – Hospital Nossa Senhora dos Prazeres – Rua Hercílio Luz, 35, Centro, Lages/SC

15h30 – Auditório da Associação Empresarial de Lages (ACIL), Avenida Belizário Ramos, 2276, Centro, Lages/SC (com atendimento à imprensa após os atos)

18h – Hospital e Maternidade Tereza Ramos, Rua Mal. Deodoro, 799, Centro, Lages/SC

Por Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Comunicação – Secom Governo de Santa Catarina