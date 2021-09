Foragido caminhoneiro Zé Trovão grava vídeo em Joinville pedindo Intervenção Militar

O Caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, que está foragido da justiça e da Polícia Federal, após ter sua prisão decretada pelo STF apareceu novamente em um vídeo em frente a sede do exército em Joinville pedindo intervenção militar no país. Ele desafia os Ministros do Supremo e a prendê-lo.

“Eu convoco a população para que esteja ao meu lado em Joinville e em todas as cidades do Brasil. Vamos montar acampamento, pelo tempo que for necessário, para que nossas ações sejam entendidas”

