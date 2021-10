Reajuste salarial em SC será concedido para 100% dos servidores estaduais

Estão prontos os cálculos do governo de Santa Catarina para que sejam enviados à Assembleia Legislativa (Alesc) projetos para a concessão de reajustes salariais aos servidores. A intenção do Estado é aprovar no Parlamento o novo salário de 100% das categorias ainda em 2021. Os pagamentos, entretanto, ocorrem somente a partir de janeiro de 2022 por conta da lei federal 173, que proíbe aumentos de salário no serviço público em todas as esferas até o final deste ano.

Atualmente, somente o reajuste para a segurança pública tramita na Alesc. Ele ainda é discutido nas comissões antes de ir à votação no plenário. São esperados nas próximas semanas os projetos da Saúde, IMA, plano de carreira do magistério e os demais grupos de servidores públicos do Estado.

No entanto, antes de enviar os projetos, o governo Carlos Moisés da Silva fará um roteiro de conversas com os órgãos envolvidos, sindicatos e deputados. A ideia do Executivo é que os textos cheguem na Assembleia sem que haja a necessidade de alterações.

Nos últimos dias, toda a parte de cálculos foi finalizada. As pastas que cuidam do financeiro do governo desenharam valores que serão discutidos com as categorias. É possível que um ajuste ou outro ainda seja feito. Por isso a necessidade dos encontros que ocorrem nos próximos dias. Os valores percentuais dependem de categoria para categoria e não necessariamente serão os mesmos por conta do tempo em que cada uma delas não recebe reajuste.

Somente devem ficar de fora do pacote os servidores das empresas, como Casan e Celesc. Isso porque, a negociação com as categorias, neste caso, depende de outros atores que não somente o Executivo.

Fonte: NSC Total