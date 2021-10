Governo flexibiliza uso de máscara em apresentações artísticas de SC

O Governo de Santa Catarina publicou no Diário Oficial desta quarta-feira, 6, a portaria 1.111. O documento flexibiliza o uso de máscara durante apresentações artísticas no estado.

Com a nova decisão artistas poderão deixar a máscara de lado no momento em que iniciarem as apresentações artísticas. Fora do palco, a utilização do item continua obrigatória. Equipe de produção não é incluída na liberação, portanto, o uso de máscara deve ser cumprido.

O documento altera o artigo 7 da portaria 1.063, publicada em 24 de setembro. Anteriormente, o uso de máscara em todos os espaços, inclusive durante a apresentação, era obrigatório. A liberação estava permitida apenas para performances vocais.