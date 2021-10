Celesc abre chamada pública para seleção de projetos culturais e esportivos

A Celesc está com chamada pública aberta para patrocínio de projetos por meio das leis de incentivo fiscal. A inscrição e a entrega de documentos vai até de 22 de outubro, às 18h. O aporte de recursos será limitado em até 50% do valor total do projeto. Nesta edição, serão atendidas propostas aprovadas pela Lei Federal de Incentivo à Cultura nas modalidades: Artes Cênicas, Música e Audiovisual. Pela Lei de Incentivo aos Esportes na modalidade de Desporto Educacional. A Celesc irá destinar cerca de R$ 4 milhões para essa edição.

Podem se inscrever nesta chamada pública pessoas físicas e/ou jurídicas, com ou sem fins lucrativos, que atendam aos requisitos estabelecidos no edital. Estão impedidos de participar órgãos governamentais de qualquer nível de poder, organizações com diretoria vinculada a cargos eletivos ou entidades de caráter sindical ou associação classista.

O presidente Cleicio Poleto Martins destaca que a iniciativa visa promover a arte, a cultura e o esporte na área de concessão da empresa. “É importante destacar que serão selecionados somente projetos que garantam 100% de aproveitamento fiscal com o incentivo realizado. Além disso, esses projetos devem estar plenamente alinhados aos princípios estabelecidos em nosso Código de Conduta Ética, nossa Política Socioambiental, nossos valores e nossa missão corporativa. Com isso, damos visibilidade ao que temos de melhor em nosso estado e honramos nosso compromisso com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, do qual somos signatários”, ressalta Poleto.

Os projetos selecionados serão divulgados no site da Celesc e o patrocínio será formalizado em contrato específico que será disponibilizado aos proponentes das propostas aprovadas. Pedidos de informação devem ser encaminhados para a Assessoria de Responsabilidade Social da Celesc, antes da data limite para submissão do projeto, pelo e-mail: comissaorecursos@celesc.com.br

Sobre as inscrições

A inscrição é gratuita e deverá ser realizada exclusivamente no site por meio deste link.

Serviço:

O quê? Chamada para patrocínio de projetos com incentivo fiscal da Cultura e Esporte nas modalidades Artes Cênicas, Música e Audiovisual e Desporto Educacional.

Chamada para patrocínio de projetos com incentivo fiscal da Cultura e Esporte nas modalidades Artes Cênicas, Música e Audiovisual e Desporto Educacional. Até quando? 18h de 22 de outubro.

18h de 22 de outubro. Onde? Pelo site por meio deste link.

Mais informações: comissaorecursos@celesc.com.br.

Por Assessoria de Imprensa

Centrais Elétricas de Santa Catarina – Celesc