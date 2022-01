SC planeja distribuição de doses de vacina contra Covid para crianças em até 24h, diz secretário

Santa Catarina espera receber nesta nesta sexta-feira (14) 39,8 mil doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. Nesta manhã, o secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro, acompanhava a movimentação no Aeroporto Internacional de Florianópolis e afirmou que as doses serão distribuídas para todos municípios em até 24 horas.

“Até amanhã [sábado] serão distribuídas [as vacinas] a todos os municípios. Uma vez autorizado pelo Ministério [da Saúde] o município poderá iniciar a campanha de imunização. As cidades podem começar a vacinar as crianças a partir de sábado (15), se tiver a autorização do Ministério”, afirmou.

A expectativa era de que o primeiro lote com os imunizantes para o público chegaria no avião que pousou no terminal às 8h16.

Fonte: G1