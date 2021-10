Detran disponibiliza novo canal de comunicação para atender a população

Para facilitar e tornar mais ágil o contato com a comunidade, o Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina (Detran) passa a disponibilizar um número de WhatsApp. O novo canal de comunicação vai fornecer informações sobre procedimentos relacionados a veículos e habilitação ou outros referentes ao trabalho do órgão. O usuário deve enviar uma mensagem para o número (48) 3664-1902.

“Muitos foram os avanços do Detran nestes últimos dois anos, agora o atendimento pelo WhatsApp é mais uma forma de nos aproximar da comunidade e garantir uma resposta rápida às demandas. Trabalhamos para facilitar a comunicação e oferecer o melhor atendimento à população catarinense”, disse a diretora do Detran, Sandra Mara Pereira.

A Gerência de Informática e Estatística de Trânsito será responsável por receber as demandas. O gerente do setor, Raphael Schlindwein, destacou que o atendimento via WhatsApp é exclusivamente de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h30. Mas além da nova ferramenta, o usuário pode ter acesso a serviços do Detran através do portal do órgão. O serviço pelo centraldeinformacoes@detran.sc.gov.br também continua em operação com resposta em poucos minutos.

“Os smartphones fazem parte do cotidiano das pessoas e enviar os questionamentos por meio de uma plataforma tão difundida garante conforto ao usuário. A chegada dessa nova modalidade de atendimento traz uma evolução, sendo que muitas das demandas podem ser resolvidas de forma online. É importante também frisar que os demais canais de comunicação do Detran continuam ativos e à disposição da comunidade”, informou Schlindwein.

Por Elisabety Borghelotti

Assessoria de Imprensa Secretaria de Estado de Comunicação – Secom