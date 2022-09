Sua saúde mental é afetada pelo trabalho? Maioria das pessoas tem problema emocional no ambiente profissional

Os índices de sofrimento psíquico estão alertando médicos e especialistas quando o assunto é saúde mental. Isso porque os casos de ansiedade e depressão cresceram 25% durante a pandemia, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

A maioria dos trabalhadores sofre com algum problema emocional em seu ambiente profissional. É o que indica uma pesquisa realizada nos Estados Unidos com cinco mil pessoas que procuraram ajuda na Mental Health America, uma instituição que trata da saúde mental. Conforme publicou o “The New York Times”, o levantamento apontou que 83% dos entrevistados se declararam emocionalmente esgotados pelo emprego, e 71% afirmaram que o local de trabalho afeta seu estado psicológico.

Porque ficar atento a Saúde Mental:

Embora os participantes do estudo não sejam representativos da população em geral, suas respostas mostram o quão ansiosos alguns trabalhadores estão. Por isso, especialistas dizem que é importante estar atento aos sinais de quando é preciso fazer mudanças no trabalho ou obter ajuda profissional.<

Todo mundo tem alguma consciência de seu funcionamento básico no emprego — afirmou Jessi Gold, psiquiatra da Universidade de Washington, ao jornal americano: — Então, se você começar a perceber que está perdendo o interesse em seu trabalho ou sua produtividade despencou, é uma indicação de que algo está errado.

Um orientação dos especialistas é o funcionário perceber, por exemplo, se tem medo de começar a trabalhar todos os dias ou se está se sentindo tão ansioso que tem dificuldade em pensar em tudo o que deveria fazer.

Talvez seus e-mails estejam se acumulando, e você não esteja se comunicando com as pessoas tanto quanto faria normalmente. Se você está se sentindo ineficaz no trabalho, também pode começar a se envolver em uma conversa interna mais negativa, como “eu não sou bom no meu trabalho de qualquer maneira. Sou um inútil” — acrescenta Gold.

Para a especialista, um sinal de alerta ainda maior do que constatar que o ambiente profissional está afetando a saúde mental é verificar se o trabalho já piora o humor da pessoa a ponto de começar a prejudicar seus relacionamentos pessoais. Ele cita como exemplo descobrir se aumentaram as brigas com o marido ou a mulher, se está ficando mais irritado com os filhos e se tem evitado atividades sociais que costumava frequentar.

A psiquiatra afirma que é importante pensar no que pode estar causando esses sentimentos, e se a pessoa tem alguma responsabilidade de trabalho que esteja causando a maior parte dessa angústia.

Momento de solicitar ajuda

Quando perceber que precisa de ajuda, procure um amigo de confiança, um mentor, um colega de trabalho, um grupo de colegas ou um terapeuta, aconselha Inger Burnett-Zeigler, professora associada de Psiquiatria e Ciências Comportamentais da Escola de Medicina da Universidade de Feinberg.

Há empresas que oferecem programas de assistência aos funcionários, incluindo aconselhamento de curto prazo de terapeutas ou indicações com especialistas externos. Esses serviços são frequentemente considerados confidenciais. Mesmo assim, alguns funcionários podem se sentir desconfortáveis em usá-los.

Também existem empresas que oferecem palestras sobre bem-estar e orientações sobre carreira. São serviços que podem colaborar para aperfeiçoar o ambiente de trabalho.

— Os empregadores tornaram-se muito mais conscientes e francamente progressistas na forma como têm administrado e tratado questões de saúde mental nos últimos anos. E a pandemia reforçou muito isso — afirma Michael Thompson, presidente e executivo-chefe de uma organização voltada para a saúde do trabalho.

Com informações: Extra Globo