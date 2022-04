Secretaria da Fazenda recebe veículos doados pela Receita Federal do Brasil

O Grupo de Análise e Pesquisa Fiscal (Gapef) da Secretaria de Estado da Fazenda (SEF) esteve no Paraná nesta quinta-feira, 21, para retirar dois veículos que foram doados pela Receita Federal do Brasil (RFB). O processo para doação foi autorizado pela superintendente da RFB, Cláudia Regina Leão do Nascimento Thomaz, no dia 12 de abril e, no dia 18 do mesmo mês, a secretária da Fazenda em exercício, Michele Roncalio, autorizou o recolhimento dos automóveis. Nesta sexta, 22, os veículos estão sendo inspecionados.

O Gapef, que atua no serviço de inteligência fiscal em Santa Catarina, tem o objetivo de combater fraudes fiscais estruturadas, atuando em conjunto com outras instituições, inclusive com a RFB, cuja parceria foi firmada em 2009.

“Vale registrar que está sendo estruturada, como parte do serviço de inteligência fiscal, o braço responsável pelas atividades externas, a Central de Operações Estaduais, especialmente as atividades externas de vigilância e reconhecimento, além de atender a demandas urgentes de unidades congêneres, bem como executar ações fiscais de trânsito”, explica a diretora de Administração Tributária da SEF, Lenai Michels.

Por Assessoria de Comunicação da Secretaria da Fazenda

Michelle Nunes