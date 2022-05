Botijão de gás em SC chega a R$ 160 e é o mais caro do Brasil

Santa Catarina registrou o botijão de gás de 13 quilos mais caro do país, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O preço mais alto é de R$ 160 e foi encontrado em Caçador. A pesquisa foi realizada em 3.907 pontos de todo o Brasil, entre 1º e 7 de maio. Outros municípios com preços elevados são Chapecó (R$ 155) e Videira (R$ 150).

Já o menor valor no Estado foi identificado Laguna, onde o botijão pode ser encontrado a R$ 105. Se considerarmos preço médio do produto, a cidade também é a mais vantajosa, com oferta de R$ 107,75, seguida de Tubarão (R$ 110) e Jaraguá do Sul (R$ 113,14).

Com informações: Uol