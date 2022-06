PRF intercepta R$ 100 milhões em cocaína que seria levada para porto em Santa Catarina

A Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina interceptou um carregamento de mais de meia tonelada de cocaína, avaliado em R$ 100 milhões, que seria escoada em algum porto para a Europa. O flagrante ocorreu na noite dessa quinta-feira na BR 101, em Joinville. Trata-se da maior apreensão da droga da história da PRF em SC.

A droga estava sendo transportada em um fundo falso do assoalho do reboque de uma carreta Mercedes-Benz, com placas da cidade catarinense de Caçador, carregada de material para reciclagem. O reboque era paraguaio e estava roubado, mas circulava com placas brasileiras falsas.