Tem Ovelha e até galo de bombacha na nova rifa da fazendinha em SC

Vamos incrementar – anunciou a professora Jussara Sávio, diretora da Escola Municipal do Bairro Bortolotto, promotora da rifa. – A gente vai colocar uma ovelha, um bezerro e um galo de bombachas – contou. – Esse galo é cheio de penas na parte de baixo, o que representa a bombacha do gaúcho. Era para ter colocado na rifa do ano passado, mas acabei esquecendo -.

A Rifa da Fazendinha viralizou no ano passado a partir da leitura de um convite feita durante sessão da Câmara de Vereadores de Nova Veneza. A arrecadação, que originalmente seria para promover uma festa para os alunos da escola, permitiu fazer mais. – Levamos todas as nossas turmas para a pizzaria – lembrou. Houve também uma festa bem equipada e muito animada no ambiente da escola.

Foram quase 50 mil bilhetes e perto de R$ 100 mil faturados em uma promoção que, na rotina, renderia menos de R$ 10 mil. Diante do sucesso que foi a Rifa da Fazendinha em 2021, a iniciativa volta com ainda mais força na versão 2022 em Nova Veneza, no Sul de Santa Catarina.

Dos demais brindes que se notabilizaram, apenas os ovos não serão colocados. – Teremos os três porcos, está tudo certo. Galinha, pato, angulista, queijo, torresmo, salame, esse ano ganhamos dez quilos de salame. E vai ter costela também – referiu. – Como o terneiro ainda não estava certo, ganhamos costela para colocar na rifa, para inovar cada vez mais – detalhou.

As cucas de Nova Veneza também continuarão no cardápio da rifa. – Essa também é uma forma de valorizar os nossos produtores. E teremos o peixe no aquário também, e a tilápia. Os ovos não colocaremos pois não temos produtor credenciado em Nova Veneza. Mas os prêmios que colocaremos, serão em maior quantidade -. A diretora frisou que a rifa será uma oportunidade para potencializar vocações locais. – Muitos pais dos nossos alunos são produtores rurais – salientou.

Os bilhetes continuarão custando R$ 2. – Não podemos ser gananciosos, devemos vender em preços populares para todo mundo comprar – frisou Jussara.

O lançamento da nova edição da rifa será lançada na Festa Junina da Escola Bortolotto, no próximo dia 9. Os sorteios ocorrerão em setembro, em data a ser confirmada. Em 2021 houve premiados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo, além de bilhetes vendidos para países de todos os continentes. – Estamos com muita esperança de repetir esse sucesso todo – completou.

Com informações: NSC