PMRV REGISTRA REDUÇÃO DE 16% NOS ACIDENTES NAS RODOVIAS ESTADUAIS

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) informou no início da tarde desta segunda-feira, 20, os números finais da Operação Corpus Christi 2022, que iniciou às 18h da última quarta-feira, 15, e encerrou às 8h desta segunda, em todas as rodovias estaduais de Santa Catarina.

Ao todo, foram registrados 79 acidentes, sendo 39 sem vítimas e 37 com feridos. Deste total, foram contabilizados 142 veículos envolvidos, 53 pessoas feridas e três mortes.

Em 2021, foram registradas quatro mortes e 47 pessoas feridas em 95 ocorrências atendidas, o que representa uma redução de 16% no número total de acidentes contabilizados.

Na noite de domingo, 19, outra pessoa acabou perdendo a vida após ser atropelada na SC-281, em São José, mas acabou ficando de fora da estatística por ter entrado em óbito apenas no hospital. A PMRv adota uma métrica em que são contabilizadas apenas as mortes ocorridas no local do acidente.

