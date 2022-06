Os 5 Melhores Caça-níqueis de Megaways

Apostar em cassinos online como o Vulkan Vegas requer um pouco de conhecimento sobre os tipos de jogos que estão disponíveis. Apostadores mais experientes já se acostumaram com o modos de jogos, mas quem está chegando agora ao mundo dos jogos de cassino online, os termos podem parecer confusos em um primeiro momento.

Esse é o caso dos slots de caça-níquel do tipo megaways, uma tipo de slot que ganha cada vez mais adeptos entre os apostadores de cassinos online. Nesse jogo, o apostador pode abrir novos caminhos para a vitória. Para entender melhor, vale a pena comparar com o modo de jogo normal dos slots de caça-níquel dos casinos online.

Um caça-níquel é composto por símbolos, bobinas e linhas de pagamento. A combinação desses três itens é o que define o prêmio de quem aposta. Diferente dos símbolos e das bobinas, que em maior número podem dificultar a vida do apostador, linhas de pagamento em maior quantidade acabam por deixar o jogo ainda mais interessante para quem aposta.

Maior quantidade de linhas

Aumento na possibilidade de ganhos

Novas combinações possíveis

As linhas de pagamento são os caminhos por onde se comunicam os símbolos para dar os prêmios aos apostadores. Em um slot normal, as linhas ficam em 20, 50, no máximo 243. Já nos slots de caça-níquel do tipo megaways, a quantidade de linhas salta para milhares de possibilidades. Alguns caça-níqueis megways contam com 200.000 linhas de pagamento!

De fato, é um grande atrativo para quem gosta de apostar. As linhas de pagamentos são responsáveis por definir os caminhos para a vitória do apostador. Se você ficou interessado em começar a apostar em megways, um modo de caça-níquel que vem conquistando muitos adeptos do mercado de apostas online, separamos os 5 melhores para você.

White Rabbit — Big Time Gaming

O coelho branco que deixou Alice encantada e é o guia pelo País das Maravilhas, também está pronto para encontrar novos caminhos para quem quer apostar nesse slot megaway emocionante. Encontre os símbolos do Chapeleiro Maluco, o Gato e muitos outros personagens de um dos livros mais lidos em toda a história da literatura.

São 5 bobinas com 2 a 7 espaços no carretel, dando ao apostador mais 16.807 linhas de pagamento para suas apostas. Quando os símbolos Wilds são acionados, o apostador aumenta as linhas de pagamento para 248.832. Além disso, o RTP do jogo é de 97,72%, acima da média dos outros slots de caça-níquel mais populares.

Medusa Megways — Next Gen

Nesse jogo que retoma o mito grego da Medusa, o apostador vai encontrar 6 rolos na tela que, ao serem deslocado, formam de 3 a 7 espaços no carretel. Com um espaço extra na bobina do topo, o slot acaba por aumentar as possibilidades de ganho em 117.649, graças ao recursos de megaways embutido no sistema de apostas.

Ao encontrar um combo vencedor, o slot Medusa acaba por acionar o recursos Vencedor em Cascata, girando a bobina inúmeras vezes garantindo aumento de prêmios. Além disso, há recursos de rodadas grátis, símbolos wilds e muitos outros recursos que fazem do Medusa Megaways um slot de caça-níquel interessante para quem busca prêmios.

Buffalo Rising Megaways — Blueprint Gaming

Com intensos multiplicadores que podem aumentar de 1x a 10x o valor da aposta, esse slot do tipo Megways da BTG é o que você precisa para se divertir de uma maneira selvagem. Há sempre um prêmio que pode ser encontrado nesse slot de caça-níquel com algumas milhares de linhas de pagamentos dispostas a serem encontradas.

Valendo-se do recursos de vencedores em cascata, onde o sistema acaba por enviar novos símbolos sempre que combinações forem realizadas, o apostador acaba por ganhar mais chances de criar novas combinações nos vazios abertos e aumentar seu prêmio. O RTP de 97,01% também é um fator interessante e atrativo para apostar em Buffalo Rising Megways.

Gorilla Gold Megaways — Blueprint Gaming

Mais um sucesso da Blueprint, o Gorilla Gold Megaways é um slot de caça-níquel que tem 6 bobinas, de 3 a 7 símbolos de espaços extra que podem aumentar as linhas de pagamento ao montante de 117,649. São milhares de maneiras de ganhar que o apostador vai achar nessa slot de caça-níquel extremamente divertida e envolvente.

Além de multiplicar as linhas de pagamentos aos montes, em Gorilla Gold o jogador poderá liberar outras bobinas para aumentar ainda mais suas possibilidades de ganhos. Tudo o que ele precisa fazer é coletar o símbolo especial do gorila dourado. Na medida que os símbolos são encontrados, novas bobinas são acionadas e mais prêmios entram em jogo.

Slots O’Gold — Blueprint Gaming

Fazem jus ao título de casa dos megaways, a Blueprint também assina o quinto e último caça-níquel da nossa lista. O caça-níquel segue a temática irlandesa, com uma leprechaun no comando das bobinas e prestes a colocar o apostador no caminho do pote de ouro. Aqui a grade pode se multiplicar nos 3 a 5 espaços disponíveis e criar mais de 15 mil linhas de pagamentos.

Essas possibilidades de prêmios elevam a possibilidade de ganhos em até R $1 milhão para quem está apostando. Resta saber se você está pronto para colher todos os prêmios e levar o pote de ouro para casa.