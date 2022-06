Fundação Catarinense de Cultura promove capacitação em 13 municípios para agentes da área 

Estão abertas as inscrições para o Programa de Capacitação em Elaboração de Projetos para Editais de Cultura que a Fundação Catarinense de Cultura (FCC) realizará, por meio de oficinas presenciais, em 13 cidades catarinenses. A iniciativa tem parceria com a Federação Catarinense de Municípios (Fecam), o Conselho dos Gestores Municipais de Cultura e as Associações de Municípios.

:: Inscreva-se aqui

A capacitação tem como público-alvo os gestores municipais de cultura, agentes e trabalhadores da cultura e possíveis multiplicadores locais. O objetivo da FCC é qualificar e capacitar gestores, trabalhadores, produtores da área da cultura, para que possam planejar, escrever e desenvolver estrategicamente projetos no âmbito cultural; ampliar o fluxo de projetos culturais qualificados, principalmente nas áreas com escassez de equipamentos públicos de cultura; descentralizar e democratizar o acesso aos recursos públicos e às linguagens artísticas; fomentar a cadeia produtiva da cultura, com efeitos no desenvolvimento social e econômico de todos os municípios do estado; e promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística catarinense, com valorização de recursos humanos e conteúdos locais.

As oficinas terão duração de 16 horas, em dois dias consecutivos e serão ministradas por servidores da FCC, integrantes das Comissões de Organização e Avaliação dos editais e do Núcleo de Gestão de Projetos. A participação é gratuita e limitada a 60 pessoas por edição.

Cronograma

Datas: 5 e 6 de julho

Associações: AMFRI e AMVALI

Local: Centro Cultural de Balneário Piçarras (Avenida Getulio Vargas, 1113 – centro – Piçarras)

Datas: 12 e 13 de julho

Associações: AMREC e AMESC

Local: Auditório da AMESC (Av. XV de Novembro, 911, Centro Cívico – Araranguá)

Datas: 18 e 19 de julho

Associações: GRANFPOLIS e AMUREL

Local: Auditório da GRANFPOLIS (Rua Cândido Ramos, 250, Capoeiras – Florianópolis)



Datas: 25 e 26 de julho:

AMVE

Local: Blumenau

Datas: 27 e 28 de julho

Associação: AMAVI

Local: Auditório da AMAVI (R. XV de Novembro, nº 737 – Centro – Rio do Sul)

Datas: 4 e 5 de agosto

Associações: AMARP, AMURC e AMPLASC

Local: Secretaria de Educação de Fraiburgo (Rua Arnoldo Fray, 179, Centro – Fraiburgo)

Datas: 15 e 16 de agosto

Associações: AMAUC e AMMOC

Local: Centro Municipal de Cultura de Concórdia (Rua Dr. Maruri, 865, Centro – Concórdia)

Datas: 23 e 24 de agosto

Associações: AMUNESC

Local: a definir

Datas: 30 e 31 de agosto

Associação: AMOSC

Local: Auditório da Prefeitura de Chapecó (Av. Getulio Vargas, 957S – Chapecó)

Datas: 1º e 2 de setembro

Associações: AMAI, AMNOROESTE

Local: Auditório da AMAI (Rua Floriano Peixoto, 100, Centro – Xanxerê)

Datas: 8 e 9 de setembro

Associações: AMERIOS, AMEOSC

Local: Auditório da AMERIOS (Av. Euclídes da Cunha, 160 – Centro – Maravilha)

Datas: 13 e 14 de setembro

Associação: AMPLANORTE

Local: Auditório AMPLANORTE (Rua Professora Maria Espírito Santo n° 400, Centro – Mafra)

Datas: 21 e 22 de setembro

Associação: AMURES

Local: Auditório da AMURES (R. Otacílio Vieira da Costa, 112 – Centro – Lages)

Por Assessoria de Comunicação Fundação Catarinense de Cultura