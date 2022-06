Governador ressalta investimento histórico em educação especial na abertura da 22ª Olimpíada das Apaes

Um público de aproximadamente duas mil pessoas participou da abertura da 22ªOlimpíada Estadual das Apaes no ginásio Jones Minosso, em Lages, na noite desta segunda-feira, 27. O evento foi acompanhado pelo governador Carlos Moisés e pelo prefeito de Lages, Antonio Ceron. A organização é da Federação das Associações de Pais e Amigos Excepcionais (Apaes) de Santa Catarina, presidida por Alice Kuerten.

Foto: Julio Cavalheiro/ Secom

A Olimpíada das Apaes tem duração de uma semana e garante a prática esportiva de uma série de modalidades por alunos das instituições de todas as regiões catarinenses.

Em coletiva de imprensa antes da abertura, o governador Carlos Moisés salientou a intensa parceria da atual gestão do Executivo estadual com as instituições voltadas para a educação especial. Ele lembrou que, nos últimos três anos e meio, foram feitos os maiores aportes da história de Santa Catarina no setor.

Governador ao lado do prefeito de Lages

“Tem algum tempo que nós estamos investindo fortemente no terceiro setor. Já são mais de R$ 550 milhões em novas sedes, acessibilidade, veículos. Essas ações conjuntas estão melhorando a vida de quem precisa da educação especial. A nossa presença aqui hoje é para mostrar que o Governo do Estado tem essa sensibilidade não apenas com gestos, mas com ações”, diz o governador.

O Governo Estado investiu R$ 700 mil para a realização do evento, por meio da Fesporte e da FCEE.

