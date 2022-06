SC tem 11 das 50 melhores cidades do Brasil, aponta ranking; veja a lista

Santa Catarina é um dos principais destaques do ranking As Melhores Cidades do Brasil 2022, uma publicação anual da revista IstoÉ que teve a edição deste ano divulgada na quarta-feira (29). Onze dos municípios que formam o top 50 geral (veja abaixo) estão no Estado, com direito a pódio 100% catarinense – Joinville, Jaraguá do Sul e Blumenau ocupam, respectivamente, o primeiro, segundo e terceiro lugares.

O levantamento é feito em parceria com a Editoria Três e a Austin Rating, uma agência de risco brasileira. O estudo, que levou em consideração todos os 5,5 mil municípios do país, mapeia cerca de 280 indicadores ligados à qualidade de vida, mercado de trabalho, saúde, educação e presença digital, além de inclusão social. Critérios como padrão de vida, capacidade de arrecadação e habitação também são levados em conta.

Com base nas categorias avaliadas, as cidades recebem uma pontuação classificatória. Há levantamentos também por porte. E em todas elas há uma representante catarinense no topo. Entre os municípios de porte grande, Joinville (1ª), Blumenau (2º) e Florianópolis (4ª) integram o top 5. Na relação de médio porte, Jaraguá do Sul (1ª) e Brusque (4ª) se destacam. No caso dos municípios pequenos, o Vale emplacou dois pódios com Timbó (1ª) e Pomerode (3ª).

Apesar do conceito soar subjetivo – a percepção de “melhor cidade” pode variar de acordo com a lupa do leitor –, o levantamento, com base em dados oficiais, acaba servindo como um retrato do nível de desenvolvimento socioeconômico do Brasil.

A lista completa dos rankings está disponível neste link.

Fonte: IstoÉ