Vacinação em SC: Mutirão vacina mais de 87 mil pessoas contra a Covid-19 no fim de semana

A parceria entre Estado e municípios, proposta pela Secretaria da Saúde, para intensificar a vacinação contra a Covid-19 no fim de semana resultou em 87.262 doses aplicadas, maior número já registrado em dois dias, desde o início da vacinação. Destas, 76.898 foram da primeira dose (D1) e 10.364 segunda (D2). Os dados são do Balanço Parcial de Vacinação divulgado nesta segunda, 22, pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive), com informações fornecidas pelos próprios municípios.



>>> Confira aqui o balanço parcial atualizado da vacinação contra a Covid-19 em Santa Catarina por municípios (22/03/2021)



“A gente propôs aos municípios a realização desta grande ação de vacinação e ficamos muito felizes com o retorno positivo que obtivemos. Durante o fim de semana, vimos equipes por todo o estado empenhadas em vacinar o maior número de pessoas possível. Foi gratificante”, ressaltou João Augusto Brancher Fuck, diretor da Dive.



https://www.youtube.com/embed/P9HDKm_pIu4?rel=0&fs=1&wmode=transparent

Com essa aceleração na vacinação, Santa Catarina soma agora um total de 515.550 aplicadas desde o início da vacinação, no dia 18 de janeiro de 2021. Deste total, 398.136 correspondem à D1 e 117.414 à D2.

Importante ressaltar que dos 295 municípios catarinenses, 28 não encaminharam a informação atualizada de aplicação de doses para o levantamento parcial desta segunda-feira, 22.

Novas doses da vacina foram distribuídas nesta segunda



Foto: Divulgação / CBMSC



O Estado distribuiu outras 146.750 novas doses da vacina contra a Covid-19 (141.000 – Coronavac / 5.750 – Astrazeneca), nesta segunda-feira, 22, para as 17 unidades descentralizadas de Vigilância Epidemiológica (UDVEs) das Regionais de Saúde. As centrais são responsáveis por encaminhar as doses para os municípios.

O transporte das doses começou pela manhã e contou com o apoio das forças de segurança e salvamento. Todas as doses já foram distribuídas para as centrais regionais.

A maior parte das doses da AstraZeneca/Fiocruz serão destinadas à vacinação de um novo grupo prioritário, o dos povos e comunidades tradicionais ribeirinhas e quilombolas. De acordo com o Ministério da Saúde (MS), essa população será contemplada com a vacina produzida pela Fiocruz, pois o intervalo de aplicação entre a primeira e a segunda dose é de 12 semanas, o que facilita o cumprimento do esquema vacinal, tendo em vista que o acesso a essas comunidades pode demandar um pouco mais de tempo e planejamento.

As demais doses, 141 mil (Coronavac/Butantan) e 900 (AstraZeneca/Fiocruz), serão destinadas integralmente à vacinação dos idosos acima de 70 anos e dos trabalhadores da saúde. Desta vez, também seguindo recomendação do MS, o Estado fará a distribuição de 100% das doses recebidas da AstraZeneca/Fiocruz e Coronavac/Butantan para aplicação da primeira dose, pois há garantia de nova remessa de doses, no prazo adequado para que o esquema vacinal seja finalizado.

Santa Catarina já recebeu 877.590 doses das vacinas Oxford/AstraZeneca e Coronavac/Butantan.

Por Amanda Mariano

Bruna Matos

Patrícia Pozzo

NUCOM – Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) Secretaria de Estado da Saúde