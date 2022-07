Outdoor que intriga moradores em Brusque tem seu mistério revelado

Acho que por essa ninguém esperava. Os outdoors que chamaram atenção durante essas últimas semanas em Brusque, no Vale do Itajaí, teve o seu mistério revelado.

Os letreiros que tinham as seguintes frases: “Ana, seu marido está babando por outra. Ass: Seu Amigão” e “Pedro, sua mulher tá de olho em outro”, deixavam os moradores de Brusque com uma pulga atrás da orelha para saber quem estava planejando tal ato. E nesta terça-feira (12), foi descoberta a verdade. Segundo informações do portal O Município, era tudo uma campanha publicitária do Açougue Bruns, criada pela equipe da MAISQ Marketing, e a Ana é a personagem por trás da ação. Dá para acreditar? Isso que chamo de marketing de milhões.

A intenção do projeto é mostrar a qualidade dos produtos oferecidos no estabelecimento. O marido de Ana estava apenas “babando por uma boa alcatra temperada” que o Açougue Bruns oferece, segundo O Município.