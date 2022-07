Tem a maior superlua do ano e o cometa K2 esta semana. Prepare-se!

O esperado dia para ver a maior superlua de 2022, conhecida como “lua dos cervos”, está chegando é nesta quarta, 13. E ainda tem a passagem do cometa K2, que poderá ser visto aqui da Terra.

Torça para fazer tempo bom onde você está. Nesta quarta veremos a maior superlua de 2022. Ela ;e chamada de “Lua dos Cervos” por conta dos chifres que crescem na cabeça dos cervos nessa época do ano nos Estados Unidos.

A superlua ficará maior e mais brilhante quando vista daqui. O espetáculo começa às 15h38 (horário de Brasília e se estende até o final da noite.

Passagem do cometa K2

No dia seguinte, na quinta, 14 de julho, teremos outro espetáculo no céu: a passagem do cometa “C/2017 K2”, também conhecido como “PanSTARSS”

O PanSTARRS é um cometa que vem da Nuvem de Oort – tida por astrônomos como a “divisa” entre o nosso sistema solar e o chamado “espaço interestelar”.

Ele foi descoberto em maio de 2017, ele tem algo entre 14 e 80 quilômetros (km) de raio e aproximadamente 800 mil km de cauda, efetivamente sendo um objeto de grande escala, embora seu núcleo seja relativamente “normal”.

Segundo a Organização EarthSky, uma plataforma norte-americana de informações sobre o céu, o cometa K2 vem se aproximando da Terra em direção ao Sol e agora finalmente poderá ser visto.

Cinco anos depois de identificado, o corpo gelado poderá ser visto nitidamente com binóculos e telescópios na quinta, dia 14.

Depois, ele segue sua viagem rumo ao Sol, de onde deve se aproximar mais intimamente no dia 19 de dezembro.

Como assistir

No dia 14 ele estará a 1,8 unidade astronômica (UA), o que dá em torno de 270 milhões de km de distância da Terra, com um brilho de 9 pontos de magnitude.

O cometa vai se tornar visível no início da noite, por volta das 18h49. Para enxergar, olhe para céu ao leste.

Ele deve atingir o ponto mais alto no céu às 21h39 e ficará observável até às 02h11 da madrugada.

Com informações do Olhar Digital