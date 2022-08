Alagamentos causados por ciclone deixam famílias desalojadas em SC

A chuva incessante registrada em Santa Catarina, neste início de semana, resulta em alagamentos em cidades do Sul do estado na tarde desta terça-feira (9). Além disso, a situação já deixa famílias desalojadas..

A prefeitura de Jaguaruna informou que a Defesa Civil municipal já identificou pontos de alagamentos em toda a cidade, especialmente no Centro durante a tarde e começo de noite.

De acordo com informações da NDTV de Criciúma, até as 18h desta terça-feira, ao menos três famílias estavam desalojadas. Como resultado, a prefeitura suspendeu as aulas e o transporte escolar na rede municipal de Jaguaruna.

O coordenador da Defesa Civil da região de Tubarão informou que as cidades próximas ainda têm “cicatrizes” relacionadas às cheias dos últimos meses. Dessa forma, eleva o risco de deslizamentos nas áreas ribeirinhas e mais elevadas do Sul de Santa Catarina.

Já em Forquilhinha, a Defesa Civil municipal está em alerta e vistoriando as ruas dos bairros por conta do grande volume de chuva das últimas horas.

Com informações: ND