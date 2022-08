SC tem interdição de rodovias com deslizamentos e alagamentos

Santa Catarina amanheceu nesta quarta-feira (10) com interdições em rodovias causadas por ocorrências associadas às chuvas intensas que cobrem o Estado, como alagamentos e deslizamentos de terra. Os transtornos no trânsito tiveram início já na noite anterior e se intensificaram ao longo da madrugada.Em trecho da SC-108 em Guaramirim, no Norte Catarinense, uma queda de barreira deixou parte do km 35 tomado de lama. Enquanto o local passava por limpeza durante a manhã, o trânsito precisou ser desviado para a rua Anelio Nicocelli.Na mesma rodovia, mas em Rancho Queimado, a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) também foi acionada durante a manhã para fazer a liberação de trecho atingido por deslizamento de terra.Na BR-101 no Sul do Estado, no km 398, na altura de Araranguá, a via marginal de acesso à rodovia no sentido Norte está alagada, de acordo com a CCR ViaCosteira. Houve alagamento também em trecho marginal ao km 359, em Sangão, de acesso ao bairro Morro Grande ao menos no fim da noite de terça (9).Também na BR-101, mas em trecho sob concessão da Arteris Litoral Sul, houve interdição de uma das três faixas no sentido Sul em Itapema, na altura do Morro do Boi, devido à queda de uma árvore, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).Em Florianópolis, houve alagamento na rodovia SC-405 na altura do bairro Rio Tavares, além de lentidão na Via Expressa, como é conhecido o trecho da BR-282 que liga São José à Ilha de Santa Catarina.

Na Serra do Rio do Rastro, que liga o Litoral ao Planalto Sul, há recomendação da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) desde o início da madrugada para que seja evitada a circulação, devido ao risco de deslizamentos no local.

Também na região serrana, a Serra do Corvo Branco teve as obras de recuperação interrompidas por questões de segurança. O trecho já tinha circulação vetada desde o início de maio, quando um outro ciclone extratropical causou fortes chuvas e deixou estragos em Santa Catarina.

Ainda no Sul do Estado, em Içara, as rodovias não pavimentadas Três Miguel e Mário Ghedin foram interditadas devido às queda de pontes provisórias em cada uma delas.

Fonte: DC

