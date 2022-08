Idoso de 106 anos que diz morar na rua ‘por opção’ e terá situação acompanhada em SC

O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) informou que vai acompanhar a situação de um idoso de 106 anos que vive em situação de rua em Itaiópolis, no Norte catarinense. Com o cumprimento do Procedimento Administrativo (PA), instaurado nesta semana, o órgão quer que o homem tenha melhores condições de moradia.

A prefeitura informou ao órgão que o idoso disse não ter contato com os filhos há muito tempo. Durante a abordagem psicossocial, ele afirmou ainda que, mensalmente, recebe um salário mínimo e que vive na rua “por opção”, escreveu o MPSC.

O Ministério Público, no entanto, solicitou que o homem seja novamente abordado “para verificar a sua situação de vida, coletar informações sobre o benefício previdenciário que recebe, bem como detalhar suas ações diárias como alimentação, remédios, consultas médicas e o atual local onde se encontra”.

O g1 SC tentou contato com a prefeitura, mas não teve retorno até a última atualização da matéria.

A proposta do órgão é que o homem seja plenamente atendido pela equipe de Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação de Itaiópolis. A idade dele foi confirmada em relatório, apresentado ao MPSC pela prefeitura.

Com o requerimento, os profissionais também deverão questionar sobre os familiares do idoso. As informações solicitadas devem ser enviadas à Promotoria de Justiça no prazo de 10 dias.

De acordo com o promotor Pedro Decomain, o objetivo com cumprimento do PA é que o homem tenha melhores condições de moradia. “No momento, foi acolhido por uma senhora, mas, se for necessário, será buscado o acolhimento institucional”, afirmou.

Fonte: G1.