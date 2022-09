SC tem aumento de 30% nos casos de varíola dos macacos em cinco dias; Veja os sintomas

Santa Catarina teve um aumento de 30% nos casos de varíola dos macacos em cinco dias. De acordo com dados da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) do Estado, 115 pacientes já foram diagnosticados com a doença até este sábado (3).

O avanço dos casos fica evidente ao comparar com os números de segunda-feira (29), quando eram 88 confirmações. Ou seja, em cinco dias, 27 casos foram registrados. Nas últimas 24 horas, foram mais 12 casos do vírus Monkeypox em Santa Catarina.

Outros 354 casos continuam sendo investigados. Além disso, 16 são considerados prováveis, ou seja, com análise laboratorial não realizada ou inconclusiva.

Ao todo, 746 casos já foram notificados à Secretaria de Estado da Saúde (SES), sendo que 261 foram descartados.

Sintomas da varíola dos macacos

A varíola dos macacos geralmente dura de duas a quatro semanas e os sintomas podem aparecer de cinco a 21 dias após a infecção. A doença é parente da varíola, doença que foi erradicada em 1980, mas menos transmissível e mortal.

Apesar da nomeclatura, a doença não tem relação com animais. Os casos recentes registrados no Brasil e no exterior foram de transmissão entre humanos. Veja os principais sintomas:​

erupções cutâneas

febre

dores de cabeça

dores musculares

dores nas costas

dores de garganta

calafrios

exaustão

linfonodos inchados

Com informações: Rádio Rural