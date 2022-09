Encontros do programa Crescer e Cooperação na Ponta do Lápis são realizados em São Joaquim/SC

Os encontros foram promovidos no município pela Sicredi Altos da Serra RS/SC.

Os associados e comunidade de São Joaquim/SC participaram, entre a última terça (30) e quarta feira (31), dos encontros do Programa Crescer e Cooperação na Ponta do Lápis, promovidos pela Sicredi Altos da Serra RS/SC. Os momentos proporcionaram a propagação do Cooperativismo no município, por meio da Educação, Formação e Informação, além do tema da educação financeira.

O Crescer é uma forma da Cooperativa ficar ainda mais próxima de seus associados, proporcionando a construção de uma sociedade mais próspera. O Programa fortalece a cultura do Cooperativismo por meio da educação cooperativa e faz com que o associado compreenda seu papel no negócio, qualificando sua participação no empreendimento cooperativo. O encontro do Crescer aconteceu na noite de terça-feira (30) e reuniu os associados de São Joaquim.

O Programa Cooperação na Ponta do Lápis tem como objetivo levar o tema da educação financeira para as pessoas e ensinar um pouco mais sobre a importância de ter uma vida financeira mais sustentável. Foram realizados dois encontros no município, sendo o primeiro na terça (30), em parceria com a Epagri, para a turma de Qualificação de Jovens Rurais, e o segundo na quarta-feira (31), para alunos no 8° e 9° ano da Escola Estadual Manoel Cruz.

A gerente da agência Sicredi de São Joaquim, Kátia Gisely Pereira, fala da importância dos dois encontros para a comunidade. “Através do programa Crescer, nosso associado tem a oportunidade de conhecer o cooperativismo como um todo, o funcionamento do Sicredi e o impacto social e econômico que levamos nas comunidades onde estamos presentes. Além disso, acreditamos que por meio da Educação, podemos transformar a vida das pessoas, uma sociedade financeiramente saudável se desenvolve, acredita e realiza sonhos.“, reforça a gerente.

Os encontros do Crescer e Cooperação na Ponta do Lápis são realizados em toda a área de atuação da Sicredi Altos da Serra RS/SC.

