Operação da Receita Federal apreende 30 mil garrafas de vinho em Santa Catarina

Uma operação da Receita Federal em parceria com o controle aduaneiro da Argentina desarticulou um grande esquema de descaminho – quando o produto entra no país sem pagar imposto – e apreendeu 30 mil garrafas de vinho na cidade de Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina.

No ano passado, quase 600 mil garrafas de vinho ilegal foram apreendidas pela Receita Federal no Brasil. O número é equivalente a R$ 90 milhões. No mês de agosto, os agentes apreenderam mais R$ 3 milhões em carregamentos clandestinos.

Com informações: Jornal da Band