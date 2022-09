Vinícola Suzin participa com sucesso do 3° Festival Brasileiro do Espumante

A vinícola Suzin sempre presente nos grandes eventos, mostrando a excelência e o que de melhor produzido na Serra Catarinense, e foi um sucesso a sua participação, através do seu representante o Everson Suzin, o evento realizado no último final de semana, com um público estimado em 139 mil pessoas, segundo a organização, encerrou domingo (11) a Expo Videira 2022. Foram quatro dias de evento, de 8 a 11 de setembro, com feira de negócios, o Terceiro Festival Brasileiro do Espumante, Expo Conect, gastronomia e entretenimento, tecnologia, inovação e conhecimento.

COLHIDO COM ALMA, ELABORADO COM O CORAÇÃO

A Vinícola Suzin, pioneira no plantio de uvas na região de São Joaquim iniciou suas atividades em 24 de Setembro de 2001, fundada pelo patriarca da família Zelindo Melci Suzin e por seus filhos Everson e Jeferson Suzin. As variedades cultivadas são Cabernet Sauvignon, Merlot, Sauvignon Blanc, Pinot Noir, Montepulciano, Petit Verdot, Cabernet Franc, Malbec e Rebo. A pequena produção permite tratamento diferenciados nas vinhas, como desfolha, condução dos ramos, seleção de cachos, raleio de bagas, tratos culturais específicos e colheita manual, o que nos permite entregar produtos de qualidade e excelência.

Veja o vídeo de alguns momentos da participação da vinícola Suzin