SC lidera casos de varíola dos macacos na região sul do país; veja os sintomas

Santa Catarina é o Estado da região Sul com o maior número de casos da varíola dos macacos. Segundo o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira (19), são 223 casos diagnosticados — 50 e 54 a mais que o Paraná e o Rio Grande do Sul, respectivamente.

Se levar em consideração a taxa de infecção, Santa Catarina também lidera entre os estados do Sul: são 3,03 casos a cada 100 mil habitantes, contra 1,49 do Paraná e 1,47 do Rio Grande do Sul.

Apesar dos números, a doutora em Biologia Celular e Molecular e professora da UniSociesc em Joinville, Zaine Borgonovo, afirma que não é possível determinar a causa para grande quantidade de casos no Estado, mas que a falta de cuidados pode ser um fator de risco.

— É uma doença viral, que se dissemina rapidamente. Por mais que seja um vírus que não tem tendência de multar muito, ele é transmissível. Então, talvez, as pessoas não estão cumprindo com os cuidados necessários — explica.

Ainda de acordo com dados do Ministério da Saúde, o Estado tem a sexta maior taxa de infecção do país. A maior está no Distrito Federal, que possui uma taxa de 7,78 casos a cada 100 mil habitantes.

A especialista salienta, ainda, que apesar da varíola ter um nível de letalidade entre 1% e 3%, é necessário que as pessoas mantenham os cuidados, para evitar a disseminação, principalmente porque a vacina contra a doença não deve ser disponiblizada para todos em um primeiro momento.

— Primeiro devem receber a vacina as pessoas que tiveram contato com casos confirmados, além dos profissionais de saúde que lidam diretamente com os pacientes — diz.

O número de casos confirmados da doença em Santa Catarina subiu para 234, segundo o boletim da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) divulgado nesta terça-feira (20). Onze pacientes receberam o diagnóstico positivo nas últimas 24 horas.

Até agora, o Estado já registrou 1.110 notificações para a doença. Mais de 600 casos foram descartados.

Outros 227 pacientes suspeitos de infecção pelo vírus seguem em investigação. De acordo com a Dive, 15 casos são considerados prováveis, com investigação laboratorial não realizada ou inconclusiva.

Em Santa Catarina, 92,7% dos pacientes positivados para a varíola dos macacos são homens.

Veja o número de casos da doença por cidade em SC:

Florianópolis: 79

Balneário Camboriú: 35

Joinville: 27

Blumenau: 19

São José: 13

Palhoça: 12

Itajaí: 11

Camboriú: 6

Brusque: 5

Gaspar: 3

Jaraguá do Sul: 3

São João Batista: 3

Biguaçu: 2

Chapecó: 2

Navegantes: 2

Tijucas: 2

Abelardo Luz: 1

Balneário Piçarras: 1

Barra Velha: 1

Bombinhas: 1

Ilhota: 1

Indaial: 1

Leoberto Leal: 1

Paulo Lopes: 1

Riqueza: 1

São Bento do Sul: 1

Quais são os sintomas da varíola dos macacos?

A varíola dos macacos é uma parente da varíola, doença que foi erradicada em 1980, mas menos transmissível, causa sintomas mais leves e é menos mortal. Ela geralmente dura de duas a quatro semanas e os sintomas podem aparecer de cinco a 21 dias após a infecção.

Apesar da nomeclatura, a doença não tem relação com animais. Os casos recentes registrados no Brasil e no exterior foram de transmissão entre humanos.

Veja os principais sintomas:​