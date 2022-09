VI Ovelhaço da Serra é lançado oficialmente durante a 22ª Festa Nacional da Maçã

A Associação Empresarial de São Joaquim – ACISJO, através do seu Núcleo de Ovinocultores, promoveu o Lançamento do VI Ovelhaço da Serra, durante a programação da 22ª Festa Nacional da Maçã, em São Joaquim.

O cerimonial foi promovido no sábado a noite e atraiu mais de 200 pessoas até o Pavilhão III do Parque Nacional da Maçã, na ocasião estiveram presentes autoridades reginais, convidados especiais, patrocinadores e criadores de ovinos de São Joaquim, Urubici, Lages, Bocaina do Sul e Urupema.

Durante o evento foram servidos aperitivos de cordeiro e chopp Boava para recepcionar os convidados, além da apresentação do músico tradicionalista Rafael Puerta e da exposição de animais. Para o médico veterinário da Via Agronegócios e criador de ovinos, Leonardo Martins Reitz, de Urubici, “este evento mudou os rumos da ovinocultura regional. Parabéns aos expositores pela qualidade dos animais e fomento a ovinocultura.”

O Nucleo de Ovinocultores da ACISJO anunciou oficialmente a realização do VI Ovelhaço da Serra, que acontecerá no dia 27 de novembro de 2022, também no Parque Nacional da Maçã, em São Joaquim. Segundo Sara Corrêa, produtora da DuCorre Produção de Eventos, responsável pela organização do Evento de Lançamento e do Ovelhaço da Serra, “entre as atrações da programação do evento estarão a feira de ovinos, churrasco, show de cordeiro, workshop de gastronomia, mesa redonda entre os criadores de ovinos, música ao vivo e atrações infantis. Será um domingo muito agradável para toda a família!” Atualmente o Núcleo de Ovinocultores é composto por 25 associados da região serrana.

Para Guilherme Lemos de Medeiros, coordenador do núcleo, “nossa região tem um grande potencial para ovinocultura, a produção de animais dos associados do núcleo soma cerca de 350 a 400 animais e o Ovelhaço da Serra divulga e fomenta a ovinocultura, estimula o consumo da carne de cordeiro e aproxima ainda mais os criadores.”

Para o presidente da ACISJO, Felipe Vieira do Nascimento – Pit, “a representatividade da ACISJO na 22ª Festa Nacional da Maçã foi muito grande, o Núcleo de Artesãos esteve exposto e comercializando seus produtos junto a EXPONEVE, o Núcleo de Gastronomia montou um dos principais restaurantes da Festa no Espaço Carreteiro e o Núcleo de Ovinocultores expôs e comercializou animais de muita qualidade, além de ter realizado um grande evento de lançamento do VI Ovelhaço da Serra. Agradeço imensamente a todos que de uma forma ou outra contribuíram para o crescimento do associativismo e a representatividade da nossa associação. O meu mais sincero muito obrigado. Juntos construindo a história de São Joaquim e ajudando no desenvolvimento econômico da Serra Catarinense!”