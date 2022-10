Cidades de Santa Catarina registram quase 300 mm de chuva e famílias estão desalojadas

Em 48 horas, até as 6h30 desta terça-feira (11), já choveu mais de 290 milímetros em algumas cidades do Oeste e Meio-Oeste e Planalto Sul de Santa Catarina, informou a Defesa Civil Estadual.

A cidade de São José do Cerrito, na Serra de SC, registrou o maior acumulado de chuva até a última atualização: 297 milímetros. Em seguida aparece municípios do Oeste de SC, como Tangará, que registrou 285 mm, Passos Maia, com 226,8 e Ponte Alta, com 199 mm. Outras cidades também registraram acumulados próximos de 200 milímetros. Leia os dados abaixo.

O volume de chuva obrigou a interdição de quatro pontes e a suspensão de aulas no município de São Domingos, avisou a prefeitura no início da noite de segunda-feira (10). Coronel Martins, Passos Maia e Ouro Verde também cancelaram as aulas. Na região chove desde domingo a noite.

Na BR-282, em Xaxim, houve um deslizamento de terra na rodovia. A Polícia Rodoviária Federal informou que o fato aconteceu no km 523. O local conta com faixa adicional (3 faixa) e as pedras estão localizadas sobre a faixa adicional. O trecho está sinalizado com cones e o fluxo de veículo segue pela faixa principal.

O trânsito também precisou ser completamente interditado no km 60 da SC-453, entre Luzerna e Ibicaré, no Meio Oeste Catarinense. Houve transbordamento do Rio do Peixe no trecho e a água invadiu a pista. Como rota alternativa, os motoristas devem usar o trecho Luzerna – Água Doce – Treze Tílias.

O rio já baixou um pouco, mas como está chovendo bastante, a Polícia Militar Rodoviária recomenda a veículos pequenos usar as rotas alternativas, uma vez que ainda existe uma lâmina de água na pista.

Famílias afetadas

A Defesa Civil de SC informou que está monitorando os municípios e auxiliando as famílias afetadas. Até no início da noite de segunda, 88 pessoas precisaram ser retiradas de suas casas devido aos alagamentos, 70 pessoas estão desalojadas em quatro municípios e 18 desabrigadas somente em Abelardo Luz. Cerca de 2.390 pessoas afetadas diretamente em 14 municípios.

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina disse que está monitorando a situação climática em todo o estado, mas já definiu que as 15 equipes de Força-Tarefa entram em estado de sobreaviso.

Segundo o coordenador Regional da Defesa Civil Estadual em Xanxerê, Luciano Peri, o município de Coronel Martins decretou situação de emergência e outras quatro cidades avaliam a possibilidade de também decretar. São elas: Bom Jesus, Ipuaçu, São Domingos e São Lourenço do Oeste.

A previsão do tempo indica que a chuva deve persistir intensa em toda Santa Catarina, nesta terça-feira. Há chance de inundação em cidades do Oeste e Meio-Oeste.

Com informações do ND+