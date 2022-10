Leoas da Serra vai representar o Brasil nos Jogos Pan-americanos Universitário no México

O Leoas da Serra viajaram no último domingo (9 de outubro) para a disputa da FISU America Games, os Jogos Pan-americanos Universitários. A equipe lageana garantiu vaga ao ser campeã dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBS) em 2021 pela Universidade do Planalto Catarinense (Uniplac) e agora vai representar o Brasil na América, entre os dias 14 a 26 de outubro.

A equipe lageana vai disputar a competição com sete atletas e usará a camisa da Seleção Brasileira nos jogos. Lysa, Millena Borssatto, May, Rubia, Giy e Petuxa vão compor o grupo de jogadoras. O treinador, Gustavo Barriga e a supervisora, Adriana Tiga fazem parte da comissão técnica.

Para fazer parte da Seleção Brasileira universitária todos os atletas devem ter nascido entre 1º de janeiro de 1996 e 31 de dezembro de 2004 e estar regularmente matriculado em uma Instituição de Ensino Superior.

O fundador do Leoas da Serra, Mauricio Neves de Jesus, ressaltou a importância do apoio das universidades ao esporte. “Essa representação premia a iniciativa da Uniplac de investir e apoiar o esporte. São dezenas de atletas universitários que estudam na instituição com bolsa em troca da representação esportiva”, explica.

Sobre a competição

A competição vai para a segunda edição, a primeira realizada em São Paulo, a Seleção Brasileira sagrou-se campeã no futsal feminino ao derrotar a Costa Rica por 6 a 0 na final. Na oportunidade, a convocação era mista e cinco atletas do Leoas fizeram parte da seleção, Amandinha, Amanda Souza, Giy, Rúbia e Juba foram convocadas para integrar o grupo campeão.

O Brasil competirá em 13 modalidades esportivas nos Jogos Pan-americanos, sendo elas, atletismo, badminton, basquetebol, futebol, futsal, judô, natação, saltos ornamentais, taekwondo, tênis, tênis de mesa, voleibol e xadrez.

Texto: Lucia Chaves

Foto: Fom Conradi