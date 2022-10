Temporais castigam Santa Catarina e Paraná

Os estados de Santa Catarina e Paraná foram castigados por temporais, que deixam rastros de destruição. Santa Catarina contabiliza estragos e segue em situação de alerta após a chuva persistente dos últimos dias. O risco de deslizamentos ainda é alto em algumas áreas. As regiões que registraram maiores transtornos foram Oeste, Meio-Oeste e o Vale do Itajaí. Águas de Chapecó é uma das cidades mais afetadas. Outros municípios como Abelardo Luz, Bom Jesus, Ipuaçu, Ouro Verde, Passos Maia e São Lourenço do Oeste decretaram situação de emergência. A tempestade fechou barragens, causou deslizamentos e obrigou moradores a deixarem casas.Play Video

A Defesa Civil contabilizou mais de 2 mil pessoas atingidas. Em Abelardo Luz, uma balsa usada na travessia do Rio Chapecó ficou à deriva depois que um cabo de aço se rompeu. Segundo o município, o rio registra elevação de nível da água por conta da chuva registrada no Estado nos últimos dias. Além do Oeste, o quarto dia seguido de chuva colocou a região do Vale do Itajaí em atenção. Em Rio do Sul, o rio Itajaí-Açu entrou em estado de emergência para a possibilidade de enchente, ao passar de 6,5 metros de altura. O Oeste catarinense segue com risco alto para deslizamentos e alagamentos.

A chuva registrada a partir de segunda-feira causa prejuízos e deixa várias cidades de Santa Catarina em alerta. Por conta do volume da água, as comportas das barragens de Ituporanga e Taió, no Vale do Itajaí, precisaram ser fechadas. Também há pontos de alagamentos e queda de barreiras entre o Oeste e Serra catarinense. Não há informações sobre feridos. Segundo a Defesa Civil regional de Xanxerê, que abrange 20 municípios do Oeste, 14 cidades foram atingidas.

De acordo com Luciano Peri, coordenador da Defesa Civil regional, a cidade de Coronel Martins decretou situação de emergência e outras quatro cidades devem emitir os mesmos comunicados. No quilômetro 523 da BR 282, pista no sentido de Chapecó, uma queda de barreira interditou parcialmente a pista. Em Lages, a Defesa Civil monitora a situação da chuva desde segunda-feira. Moradores do bairro São Sebastião ficaram ilhados após um alagamento. A Defesa Civil precisou interditar um muro por risco de deslizamento na avenida Dom Pedro.

O fechamento das barragens de Ituporanga e Taió ocorreu por conta do alto volume de chuva e a elevação do nível do rio em algumas cidades da região. De acordo com a prefeitura de Rio do Sul, a situação está sendo acompanhamento e novos alertas podem ser divulgados. A informação foi divulgada pela prefeitura de Rio do Sul. Na cidade o nível do Rio Itajaí-Açu alcançou 5,63 metros às 19h.

A cota de enchente no município é de 7 metros. São muitas as obstruções de rodovias estaduais e federais em Santa Catarina. Após o alto volume de chuvas, ao menos 10 cidades estão com estradas comprometidas devido a deslizamentos de terra, quedas de árvore e água na pista. Conforme o último boletim da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) divulgado nessa terça-feira, 14 trechos em oito cidades na Serra e no Oeste estavam total ou parcialmente interditados. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), até meio-dia desta quarta, dois trechos na BR 282 estão interditados parcialmente devido a deslizamentos de terra. Um deles fica no quilômetro 561, em Nova Itaberaba, enquanto o outro está localizado no quilômetro 295, no município de Vargem, próximo a Campos Novos, no Oeste.

