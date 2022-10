Representantes do Ministério da Educação e Ministério da Defesa visitam São Joaquim

Uma visita importante no município de São Joaquim

O Prefeito Giovani Nunes, Vice-prefeita Ana Melo, Secretário Municipal de Educação Cultura e Desporto e demais colaboradores receberam uma comitiva do MEC e Ministério da Defesa. Uma reunião foi realizada no gabinete do prefeito seguida de um café serrano.

A comitiva estava composta pelo coordenador geral de política de pessoal militar, Cel r/1 Irtônio Pereira Rippel, o diretor do departamento de pessoal do MD, Herval Lacerda Alves, e pelo Capitão de mar e guerra Álvaro Figueiredo Bisneto – sub coordenador regional para Santa Catarina, Coronel Gilson e o Coordenador de ACT, Sérgio de Assumpção Viegas.

Durante a visita eles puderam ver os andamentos da EEBM Jurema Hugen Palma Cívico Militar, na chegada foram recepcionados pelos alunos, e em seguida a execução do Hino Nacional regido pelos integrantes da fanfarra da escola.

A Escola Cívico Militar foi inaugurada em 01 de julho de 2022, e conta com 160 alunos atendidos pela ECIM e ao total da escola tem 390 alunos no período matutino e vespertino. Em dois meses de atuação, a escola apresentou resultados positivos, com o aumento da taxa de frequência dos alunos, a pontualidade e disciplina.

O roteiro das autoridades ainda teve na agenda almoço na Churrascaria Schlichting, e visita às vinícolas Villa Francioni e Leone di Venezia.

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim