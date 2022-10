Raio pode ter causado incêndio em residência no Oeste de SC

Um raio pode ter causado um incêndio em uma residência no início durante o temporal no início da madrugada desta quinta-feira (20), em Herval d´Oeste. A ocorrência mobilizou o Corpo de Bombeiros pouco depois de meia-noite na Rua Santos Dumont, altura do bairro Nossa Senhor Aparecida.

Quando as equipes chegaram ao local, a cobertura da casa mista, de dois pavimentos, já havia desabado sobre o assoalho de madeira, dificultando o combate, que durou cerca de 2 horas e meia. Foram utilizados aproximadamente 12 mil litros de água para conter as chamas e realizar o rescaldo.

Populares relataram que um raio atingiu a casa, mas a causa só poderá ser apontada após perícia.