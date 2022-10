Serra do Rio do Rastro: Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informa

A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informa que a previsão é de que segue, ao longo desta quinta-feira, a interdição da Serra do Rio do Rastro, entre o Sul e a região serrana de SC. Técnicos da Defesa Civil estão no local e avaliam como alto o risco para deslizamentos em alguns pontos que ainda não passaram por obras de contenção. Há possibilidade de que sejam realizados, vom o apoio do Corpo de Bombeiros, deslizamentos provocados, para prevenir quedas de barreiras imprevistas.

Como rota alternativa, está aberta temporariamente a passagem de veículos pela Serra do Corvo Branco, entre Grão-Pará e Urubici.