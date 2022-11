Aeronave da FAB desaparece em SC: bombeiros fazem buscas

Os bombeiros realizam buscas por uma aeronave da FAB (Força Aérea Brasileira) que desapareceu na tarde desta sexta-feira (4), na região de Tijucas, em Santa Catarina. O apoio foi solicitado pela equipe da FAB, após perder contato com a aeronave.

De acordo com nota enviada pelo Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas por volta das 16h40. Ainda segundo as informações, a última localização da aeronave foi entre a região de Canelinha e Tijucas.

O Major Eduardo, do 31º batalhão de polícia de Itapema, informou que ainda não há confirmação do que ocorreu. “Apenas que ele sumiu do radar. A coordenada bate próximo da cachoeira do Amâncio, entre Canelinhas e Biguaçu, mas nenhuma comprovação ainda”, disse.

O tenente-coronel do CBMSC (Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina), Diogo Bahia Losso, explicou que a aeronave desaparecida é uma T-25, usada em treinamentos pela FAB.

“Era um voo de duas aeronaves. Uma já havia pousado em Florianópolis e a outra ainda não havia pousado. De imediato foi acionado o Arcanjo-05, juntamente com a equipe do Samu, que ainda estão na região realizando as buscas, mas até o presente momento nada foi avistado”.

Segundo o coronel, todos os recursos de busca e salvamento já foram acionados, inclusive com a força aérea encaminhando uma aeronave para auxiliar. O coronel também destacou que a equipe do Arcanjo-05 irá continuar as buscas enquanto tiver luminosidade.

“Caso a aeronave, realmente, não tenha efetuado nenhum contato, nenhum pouso em outro aeródromo da região, retornaremos as buscas amanhã a partir do amanhecer”.

A reportagem contatou a FAB, mas até a publicação desta matéria não teve resposta.