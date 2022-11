PRF inicia Operação Proclamação da República nesta sexta-feira

A Polícia Rodoviária Federal inicia nesta sexta-feira, 11, em todo o país, a Operação Proclamação da República 2022, que se estende até as 23h59min de terça-feira, 15. Serão cinco dias de aumento na fiscalização nas rodovias federais, visando educar, prevenir, manter a normalidade do fluxo de veículos e reduzir o número de acidentes e vítimas no trânsito.

As principais infrações a serem evitadas são o excesso de velocidade, alcoolemia ao volante, falta do uso cinto de segurança ou de dispositivos de retenção para as crianças, ultrapassagens indevidas e uso de telefone celular. Para isso, a PRF em Santa Catarina contará com o reforço de policiais que vão trabalhar na folga, e de agentes que estão em funções administrativas, mas que também vão para a pista apoiar o efetivo ordinário.

No ano passado, neste mesmo período, a PRF registrou 112 acidentes, nos quais 131 pessoas se feriram e uma morreu nas rodovias federais de Santa Catarina. Lembrando que, na época, o país ainda vivia sob restrições da pandemia.

O maior movimento esperado será na terça-feira à tarde e início da noite, quando ocorre a volta para casa. Considerando que este é o primeiro e único feriadão prolongado do segundo semestre de 2022, há expectativa que muitas famílias viajem, sobretudo em direção ao litoral.

Podem ser registrados congestionamentos na BR 101 em áreas de atração turística como a região de Itajaí, Balneário Camboriú e grande Florianópolis. Atenção especial para a BR 470 no Vale do Itajaí, devido às obras de duplicação da rodovia.

Não haverá restrição ao tráfego de veículos com dimensões excedentes nas BRs de pista simples.