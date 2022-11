Serra do Corvo Branco será interditada neste sábado; saiba horário

A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) informou que o tráfego de veículos na Serra do Corvo Branco, SC-370, será bloqueado neste sábado (12) a partir das 9h, com abertura às 9h de domingo. Serviços de concretagem serão executados no trecho.

De acordo com a secretaria, o trabalho faz parte das obras emergenciais para a recuperação de pista e encostas desde o desastre natural, em maio deste ano.

Após o fechamento, que contará com o apoio da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), os horários de tráfego seguem normalmente, de acordo com a programação: de segunda a sexta-feira, das 17h às 9h do dia seguinte.