Radares da BR-101 serão ativados a partir desta sexta-feira

Polícia Rodoviária Federal e a concessionária Arteris Autopista Litoral Sul comunicam que, a partir da desta sexta-feira, dia 11, doze controladores de velocidade (radares fixos) localizados na BR-101 Grande Florianópolis serão ativados. A partir desta data, o sistema vai lavrar os autos de infração por excesso de velocidade a partir das imagens geradas.

Os equipamentos já estão instalados em Biguaçu, São José e Palhoça há aproximadamente um ano, de forma ostensiva, em fase de testes e em caráter educativo para os motoristas. Todos estão devidamente aferidos pelo INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia.

Similares aos modelos conhecidos como pardais, os equipamentos foram projetados para manutenção do fluxo constante neste trecho linear – evitando freadas com redução brusca de velocidade. Eles substituem o antigo sistema de controle de velocidade por pórticos, que causava muita retenção no trânsito local.

O limite de velocidade é de 100 km/h para veículos leves e de 80 km/h para veículos pesados.

Segue a lista da localização dos equipamentos:

km 190,8 em Biguaçu (sentido sul)

km 191,4 em Biguaçu (sentido norte)

km 202,6 em São José (sentido sul)

km 203,5 em São José (sentido norte)

km 205,1 em São José (sentido sul)

km 206,7 em São José (sentido norte)

km 208,7 em São José (sentido sul)

km 209,1 em São José (sentido norte)

km 210,7 em São José (sentido sul)

km 212,8 em Palhoça (sentido norte)

km 213,7 em Palhoça (sentido sul)

km 215,0 em Palhoça (sentido norte)

Um dispositivo de controle de velocidade no Morro do Boi, no km 141,4 da pista sul na BR-101/SC em Balneário Camboriú, que operava até então em modo educativo, também será ativado a partir desta sexta-feira, 11. O controlador – este com pórtico e display – passa a operar com fiscalização de velocidade para limite de 60 km/h no local.

Com informações do TNSul