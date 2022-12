Urubici registra chuva de granizo na tarde desta terça

Na tarde desta terça-feira (6), a cidade de Urubici, na Serra Catarinense, registrou chuva de granizo por volta das 14h30min. Moradores urubicienses registraram o fenômeno, que durou cerca de 30 minutos, no Morro do Parapente, região central da cidade.

Ainda hoje, a Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um alerta para a possibilidade de temporal com raios, rajadas de vento e granizo em alguns municípios da Serra Catarinense. De acordo com o órgão, as cidades de Campo Belo do Sul, Capão Alto, Cerro Negro, Lages, Painel, São Joaquim e São José do Cerrito podem sofrer com os fenômenos