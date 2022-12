Serra do Rio do Rastro ficará interditada devido às “condições climáticas” – Sem previsão de liberação

A Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina (PMRv),

⚠️⚠️Informa aos usuários da SC 390 – SERRA DO RIO DO RASTRO⚠️⚠️

⏳06/12/2022

🕟 16:00

SERRA DO RIO DO RASTRO INTERDITADA

🛣️ Após o desmoronamento de rochas da noite anterior, a equipe de manutenção esteve no local com máquinas para a retirada do material para a liberação da Rodovia, porém devido às condições climáticas (chuva) que está ocorrendo no local e analises feitas pelos Engenheiros da SIE, a SC 390 na altura do KM 410,300 da Serra do Rio do Rastro segue totalmente interditada em ambos os sentidos, devido ainda estar ocorrendo bastante quedas de rochas trazendo com isso alta periculosidade para o tráfego viário.

A Serra do Rio do Rastro permanecerá INTERDITADA enquanto perdurarem essas condições climáticas e sem previsão para liberação.

A Polícia Militar Rodoviária juntamente com a equipe da SIE, seguem em monitoramento e recomenda aos Srs. Motoristas que procurem rotas alternativas a esta.

“Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina nas rodovias estaduais, preservando a ordem e protegendo a vida”.

Fonte:

21ºGrupo PMRv

Bom Jardim da Serra